Champions League, Lazio-Zenit sarà trasmessa in chiaro: ecco dove vederla

Lazio-Zenit, in programma per Martedì 24 Novembre, sarà visibile in chiaro su canale 5, oltre che su Sky come di consueto. A riportarlo è Pietro Pinelli, giornalista di Mediaset, sul proprio profilo Twitter.

La gara Lazio Zenit di Champions sara’ trasmessa in chiaro su Canale 5 ore 20.45 — Pietro Pinelli (@PietroPinelli) November 18, 2020

