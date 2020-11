Di Marzio: “Situazione complicata nel calciomercato, ci saranno più scambi e meno soldi da spendere”

L’esperto di calciomercato, nonché giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è intervenuto durante l’evento Social Football Summit per parlare delle prossime sessioni di trattative, quella di gennaio e di giugno: “Spero che potremmo incontrarci di nuovo e che sia un cambiamento momentaneo, così da tornare a origliare nei tavoli o a fare gli 007 fuori dagli alberghi per capire cosa combinano Pastorello (anche lui presente al Social Football Summit, ndr) e gli altri. Al momento è tutto virtuale, gli incontri si fanno su Zoom o altre piattaforme, così come avvenuto nello scorso calciomercato. C’è una difficoltà maggiore per chi aspetta invece gli incontri di persona, per trattare meglio. Ci sono stati cambiamenti importanti a livello economico, ci sono molti meno soldi da spendere e grandi difficoltà per tutti i club. Ci vogliono più idee, molti più scambi da intraprendere. I tifosi non si devono illudere, perché devono sperare più nella mancanza di cessioni importanti che acquisti di super campioni“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: