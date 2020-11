FORMELLO | Continua la preparazione della Lazio per il Crotone. Differenziato per Escalante, ancora non si vede Immobile

La Lazio continua la preparazione per la sfida di sabato a Crotone. Oltre ai sette nazionali assenti anche Strakosha, Luiz Felipe e Immobile, il quale sembrava poter essere presente oggi dopo le visite mediche, annullate poi in mattinata. I presenti hanno fatto riscaldamento a secco prima, poi torello e forza con gli elastici. A seguire velocità: scatti con cambi di direzione e cross e tiri in porta. A destra Lazzari e Djavan, a sinistra Fares e Lulic. In area due vs due a ricevere. Infine partitella con le sponde.

