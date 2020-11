Giampà, ex Crotone: “Stadio senza tifosi favorisce le grandi. Crotone-Lazio? Dipende dai biancocelesti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’ex giocatore del Crotone, Domenico Giampà, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista soprattutto dell’anticipo di sabato alle 15:00 tra Crotone e Lazio. Le sue parole:

“Che si prova a giocare allo Scida? Io non ho giocato in Serie A, ho fatto la gavetta e sono arrivato fino alla B. La forza dello Scida è che è una piccola bomboniera. Stadio piccolino ma quando è pieno è la forza della squadra.

Quanto contano i tifosi? Giocare senza pubblico è a sfavore delle “”piccole” perché una squadra come il Crotone senza pubblico è svantaggiata, il pubblico che ti carica è un fattore. L’assenza del pubblico è un vantaggio quindi per le squadre forti. Il fattore tifosi per queste squadre che si devono salvare conta tanto.

La Serie A è un campionato strano: la Juve e la Lazio l’anno scorso prima dello stop si giocavano il campionato, poi quando si è ripreso squadre come il Milan e Atalanta hanno fatto più punti.

Il Milan ora è primo in classifica, forte e giovane, trascinato da Ibrahimovic. Il vantaggio del Milan è l’assenza di tifo, un’arma a doppio taglio, perché hanno meno pressioni. Molte volte i tifosi hanno bruciato giocatori, pensiamo a Quaresma con l’Inter. Se guardiamo la classifica fino alla Lazio si possono giocare tutte il campionato. Da questa lotta si toglieranno Sassuolo e Verona. Ripeto: è un campionato strano.

Come ti poni con i giocatori che usano i social network, vedi Luis Alberto?

Quando giocavo io non c’erano questi problemi, adesso si usano e lì usano tutti. Ci dev’essere il giusto modo per usarli, qualcuno ne approfitta ma se si usano bene non ci sono problemi. A queste livelli le società devono controllare di più.

Mi rivedo in Lazzari della Spal, abbiamo anche lo stesso procuratore, lui però è molto più bravo di me. È esploso nella Lazio e si sta guadagnando quello che si merita.

Caso Immobile–Nazionale? Ciro sta dimostrando ogni anno il suo valore, forse all’Italia manca il fuoriclasse di una volta ma è lui il l’attaccante della Nazionale di Mancini. Ogni anno lo dimostra, l’anno scorso con il record della Scarpa d’Oro. È uno che fa sempre gol.

Cosa ti aspetti da Crotone-Lazio?

Il Crotone gioca come la Lazio, un allenatore molto preparato che fa giocare sempre bene le sue squadre. Il Crotone non è mai una squadra allo sbando. Al livello tecnico sono inferiori, dipende dalla Lazio: se giocano ai ritmi che vuole la Lazio i biancocelesti non avranno problemi. Se giocheranno sotto ritmo avranno difficoltà”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: