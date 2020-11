Il Messaggero | Lazio, un Ciro per due: Muriqi e Caicedo spingono per un posto da titolare

Con Immobile che tornerà oggi in gruppo e che quindi con molta probabilità partirà dalla panchina sabato, Muriqi e Caicedo assaporano una maglia da titolare. Come riporta Il Messaggero, il kosovaro torna dalla Nazionale dopo essere stato protagonista con le due reti siglate, mentre l’ecuadoregno, che è l’unico attaccante rimasto Roma, ne ha approfittato per guarire dal dolore alla spalla. In verità, entrambi potrebbero avere spazio, visto che Correa tornerà solo dopodomani dall’Argentina. Tutte da vedere quindi le scelte in avanti di mister Inzaghi, che potrebbero anche essere una conseguenza della possibile assenza di Luis Alberto, dopo le dichiarazioni seigiorni scorsi rilasciate sul web.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: