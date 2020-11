Il Tempo | Lazio, Luis Alberto punito: multa e panchina per lo spagnolo. Ancelotti monitora

Luis Alberto pagherà 60.000 euro per le esternazioni sul web. Lo riporta Il Tempo, aggiungendo che nel frattempo Lotito e Tare studiano altre sanzioni. Per il momento la punizione dovrebbe, in quanto esemplare come si diceva già nei giorni scorsi, riguardare sì la sfera economica, ma anche quella relativa alla gara di sabato, con lo spagnolo a rischio trasferta contro il Crotone. Intanto mister Inzaghi fa il mediatore e non vorrebbe rinunciare al Mago, perno fondamentale di questa rosa. Pensando al futuro però non è detto che lo spagnolo rimarrà a lungo nella capitale: a gennaio, secondo il quotidiano, potrebbe arrivare l’assalto dell’Everton di Carlo Ancelotti, così come rimane sempre viva la pista Siviglia, dove il centrocampista è cresciuto ed ha sempre espresso la volontà di voler tornare. prima del termine della sua carriera.

