Lazio, Igor Protti: “Il periodo con Zoff è stato straordinario, facemmo una grande cavalcata”

Igor Protti, ex giocatore della Lazio, tra le altre, ha passato un solo anno nella capitale, ma fu una stagione incredibile che vide la squadra biancoceleste rialzarsi dopo un inizio tutt’altro che confortante e che portò all’esonero Zeman. Dalla quartultima posizione la Lazio risalì fino ad arrivare quarta, qualificandosi dunque direttamente ai trentaduesimi di Coppa Uefa. L’ex attaccante ha ricordato questi momenti in un’intervista a SuperNews: “L’anno successivo alla retrocessione con il Bari ci fu il mio passaggio alla Lazio. E’ vero, ero molto vicino all’Inter: avevamo raggiunto un accordo, ma il contratto sarebbe stato depositato solo dopo la cessione di Zamorano, che in quella stagione non aveva fatto benissimo. La sua cessione non avvenne. Zamorano restò all’Inter e io andai alla Lazio.

La prima parte di stagione fu con Zeman e la seconda parte dell’anno con Zoff. Per quanto mi riguarda due storie completamente diverse: ho avuto grosse difficoltà con il boemo, sia sul piano tecnico che nel rapporto personale. La seconda parte, con Dino Zoff, invece, è stata straordinaria per me e per la squadra, con una cavalcata che ci ha portato dal quintultimo posto alla quarta posizione. Il mister è un uomo incredibile, poco fumo e tanto arrosto. Con lui ho giocato un girone di ritorno bellissimo, coronato con l’importantissimo gol del pareggio segnato al 92’ nel derby contro la Roma.”

