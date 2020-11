Lazio, Sebastiano Siviglia: “Lotito mi chiamò alle due di notte. Inzaghi? Ormai è un top, apprezzo moltissimo la sua capacità di gestire e valorizzare il gruppo”

Sebastiano Siviglia, ex difensore della prima Lazio targata Claudio Lotito, è stato intervistato su gianlucadimarzio.com in merito alla sua esperienza laziale, la sua carriera ed il momento attuale della Lazio e di Inzaghi. Queste le sue parole: “Lo ammetto: ho affrontato avversari fortissimi – Sheva, Crespo, Ibra, Eto’o, Totti, Vieri, Del Piero, Inzaghi, Batistuta, etc – ma in campo non ho mai avuto timori reverenziali nei confronti di nessuno, sono sempre stato molto determinato e competitivo, una volta indossati gli scarpini affrontavo una battaglia di 90’. Ma se da giocatore ero adrenalinico, da allenatore sono molto più equilibrato. Sono due ruoli diversi, per leggere le situazioni di gioco e dare una mano alla squadra serve rimanere lucidi. Un po’ allenatore mi sentivo anche in campo, rispettavo i compiti che mi venivano assegnati, però specialmente negli ultimi anni magari a mente fredda mi piaceva immaginare che scelte avrei fatto io nel ruolo di allenatore.”

“Capello, Delio Rossi, Vavassori, Cagni e Delneri mi hanno sicuramente trasmesso qualcosa di particolare, stimo tantissimo Klopp e Gasperini e spesso vado a Formello a guardare da vicino il lavoro del mio amico Inzaghi: Simone ormai è un top, apprezzo moltissimo la sua capacità di gestire e valorizzare il gruppo.Quante risate e scherzi. Dall’esterno Tare sembra duro, burbero, invece non puoi capire… Inzaghi lo ‘stuzzicava’ sempre e Igli replicava. Una volta per saldare un debito a calcio-tennis, Tare ha bevuto due litri di tè in 2 minuti. Tutto questo avveniva in maniera naturale perché c’era grande empatia di gruppo. Per non parlare di Pasquale Foggia (oggi ds del Benevento, ndr) con cui ho condiviso la stanza in ritiro per anni, ci lega un rapporto di vera stima e affetto, e Fabio Firmani, un grande amico. Eravamo un gruppo meraviglioso.”

L’inizio dell’avventura alla Lazio: “Lotito mi ha chiamato alle due di notte. pensavo fosse uno scherzo ma così non era. Mi disse che la Lazio aveva bisogno di me ma che mi sarei dovuto ridurre l’ingaggio. Naturalmente non ci pensai due volte ad accettare. Oggi ti dico che non è stato facile, specialmente all’inizio. All’epoca era una Lazio da ricostruire dalle fondamenta, il ridimensionamento degli ingaggi era un requisito essenziale per la sopravvivenza del club. I tifosi faticavano ad accettare un ridimensionamento dopo l’era Cragnotti, ma piano piano con tanto lavoro e sacrifico riuscimmo a far riaccendere la passione nel pubblico. E io sono fiero di essere stato uno dei simboli di quella Lazio ‘operaia”

