Leiva e il ritorno in Brasile: “Penso alla Lazio”

Lucas Leiva è intervenuto a TV Globo parlando di Lazio e di un possibile ritorno futuro nel calcio brasiliano. L’ex Liverpool ha mosso i primi passi calcistici con il Gremio, club al quale è molto legato, ma per il momento Lucas è concentrato sulla Lazio: “Dopo i 30 anni finisci ti concentri sul presente, valutando di anno in anno le condizioni del corpo, ma ora la mia priorità è la Lazio. Certamente ho lasciato persone importanti in Brasile, e se avrò il tempo sarebbe bello tornarci da calciatore, dato che ho iniziato lì: se più avanti mi sembrerà la scelta giusta, valuterò concretamente questa opzione. Anni fa mi era capitato di ipotizzare il ritorno, provocando l’ira dei tifosi del Gremio, che hanno detto che sarei che sarei tornato con una sedia a rotelle“. Il brasiliano ha altri due anni di contratto con i biancocelesti e, come ha fatto intendere durante l’intervista, intende rispettarli. presente di Lucas Leiva è Crotone – Lazio, gara in cui probabilmente sarà impiegato.

