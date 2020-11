Pannofino: “Senza il contatto diretto si perde qualcosa, mi manca lo stadio. Inzaghi è il nostro valore aggiunto”

Una delle voci più famose d’Italia, nonché grande tifoso della Lazio, Francesco Pannofino, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Mi manca lo stadio, e mai come in questo periodo ci stiamo accorgendo di quanto siano belli eventi da vivere tutti insieme. Il calcio è bello, ma viverlo è diverso. Proprio come succede con il teatro. Senza il contatto diretto si perde qualcosa. Faremo bene anche quest’anno, l’allenatore il nostro valore aggiunto. Mi manca lo stadio, e mai come in questo periodo ci stiamo accorgendo di quanto siano belli eventi da vivere tutti insieme”

