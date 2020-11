Spadafora: “Riapertura palestre? Al momento non ci sono le condizioni”

Come riportato anche da SportFace.it, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ospite di “Porta a Porta” ha parlato sulla possibilità di riaprire le palestre, al momento chiuse come prevede il decreto. Le sue parole:

“Al momento non ci sono le condizioni sanitarie per poter prevedere nel nuovo DPCM che entrerà in vigore dopo il 4 dicembre queste aperture. Capisco che sarà dura per tutto questo mondo, ma in questo momento non esistono le condizioni, è bene dunque prepararsi ad una possibile proroga per quanto riguarda le chiusure già in atto. Ovviamente aiuteremo questi settori nel tempo in cui rimarranno chiusi”.

