TMW | Lazio, quale punizione a Luis Alberto? I tifosi uniti: “Solo una multa, nessuna esclusione”

Come se non bastasse la vicenda dei tamponi e la doppia inchiesta (della Figc sulla Lazio e della procura ordinaria sul laboratorio “Futura Diagnostica” di Avellino), il già clima teso di Formello è stato smosso ulteriormente dal caso Luis Alberto. Venerdì ha attaccato la società per la questione degli stipendi, poi ha chiesto scusa il giorno seguente con un video, che non è bastato a calmare l’ira di Lotito e Tare, furiosi per la polemica. I due non hanno ancora mandato giù il boccone amaro per l’uscita dello spagnolo, che ora – oltre a una pesantissima multa (più di 50 mila euro) – dovrebbe partire in panchina sabato contro il Crotone o addirittura di essere messo fuori rosa: ipotesi, quest’ultima, molto remota. Perché Inzaghi sta facendo un intenso lavoro da mediatore, tanta è l’importanza di Luis Alberto nel suo sistema di gioco.

Lo sanno anche i tifosi, che, sebbene siano arrabbiato con il numero 10 biancoceleste, sono convinti che escluderlo dalla squadra sia un errore troppo grande. E sui social esprimono tutti lo stesso concetto: sì alla sanzione pecuniaria, ma no una “punizione tecnica“. “Ha fatto una caz****, si è scusato, ma il bene della Lazio viene sempre prima di tutto. Quindi se sta bene deve giocare, magari dopo sta situazione ci metterà qualcosa in più“. “Ha sbagliato, come fece Acerbi per la vicenda rinnovo, pagherà la multa ed ha gia chiesto scusa. Stiamo parlando del giocatore più forte della Lazio“. E poi ancora: “Basta, si vada avanti. Ha fatto una cavolata, ma ora si va avanti. È antipatico? Sì. Ma è moto forte e importante per questa Lazio. Ergo si metta in campo e faccia il suo lavoro“. Oppure: “Panchina?….si si, continuiamo a perdere altri punti, non basta già la sfortuna e i nemici di Lotito, mettiamoci pure noi a fa i permalosi!“. “Giusto chiudere sta storia. Risolvere dentro Formello sta storia e giocare a Crotone con la squadra migliore. Poi dentro la sede si prendessero pure a sediate“. “Ma perché dovrebbe stare in panchina? Per fare un regalo alle nostre concorrenti? La multa basta“.

Sono pochi i sostenitori della linea ferrea, che vedrebbe Luis Alberto in panchina sabato contro il Crotone. Sarebbe una scelta dura ed emblematica, ma al momento è molto possibile (meno invece lo scenario che lo vedrebbe fuori dalla rosa). Come accaduto l’anno scorso con Immobile, in panchina contro l’Inter dopo che pochi giorni prima aveva reagito male a una sostituzione di Inzaghi. Perché la società “ha un regolamento interno e chi sbaglia paga“, ha spiegato il direttore della comunicazione Stefano De Martino. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

