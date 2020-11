Biava: “A Crotone sarà tosta, la Lazio deve giocare come sa”

Giuseppe Biava, ex difensore biancoceleste e vincitore della Coppa Italia del 26 maggio 2013, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

“Nessuna gara in Serie A, sabato a Crotone sarà una partita tosta ma se la Lazio dovesse giocare come sa, riuscirà certamente a conquistare l’intera posta in palio. In questo campionato si sta segnando maggiormente: anche l’assenza di Radu e Leiva hanno contribuito al fatto che la Lazio abbia subito finora maggiori gol rispetto alla scorsa annata.

Acerbi è un giocatore sempre più affidabile, non sono in biancoceleste ma anche in Nazionale: riesce a trasmettere sicurezza a tutta la linea difensiva, lo abbiamo visto con la Lazio ma anche quando accanto a sé ha giovani interessanti come Bastoni. È maturato moltissimo, già ai tempi del Sassuolo aveva dimostrato le proprie qualità, ora è cresciuto ulteriormente, difficilmente sbaglia partita”. Lo riporta il sito ufficiale della Lazio, sslazio.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: