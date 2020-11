Dal Portogallo: Felipe Anderson, con il Porto sarebbe già finita

In prestito dal West Ham al Porto nella sessione estiva di mercato, Felipe Anderson non è ancora riuscito a trovare spazio nella squadra portoghese.

L’ex gioiello biancoceleste con appena 49 minuti giocati in questo campionato non sembra rientrare nei piani del suo allenatore, Sérgio Conceição . E’ per questo motivo che, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, Felipe Anderson potrebbe lasciare il Porto già quest’inverno, soprattutto se i rumors circa il ritorno dell’attaccante brasiliano Hulk verranno confermati nei prossimi giorni. Un’avventura a tinte grigie, insomma, quella del 27enne, che potrebbe vedere la sua fine già tra qualche mese, con il conseguente ritorno del centrocampista al West Ham.

