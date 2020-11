ESCLUSIVA LATIUM | Luigi Sinibaldi, Lazio Style: “Questi gol ti fanno capire come Caicedo sia sempre sul pezzo. Il derby è la gara per eccellenza”

Luigi Sinibaldi, giornalista e telecronista di Lazio Style Channel, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole:

“Una scelta non si può fare, perché le emozioni sono tantissime, e ogni partita ti offre cose differenti. La partita di Cagliari racchiude tante cose, il periodo era particolare e lo stadio tifava tutto Cagliari, c’erano pochi tifosi laziali. Abbiamo cercato di farci trasportare dalle emozioni per quello che era un ponte tra noi e il mondo biancoceleste. C’è chi si connette dalla Svezia e dall’Indonesia, il gol di Caicedo al 98’ di Cagliari Lazio fa capire la tantissima enfasi. Questi gol ti fanno capire come Caicedo sia sempre sul pezzo in ogni partita che disputa. Con i suoi subentri ci abbiamo fatto il callo, quando entra ci facciamo trovare pronti. A Brugge non stava bene, ma credo si trovi meglio ad entrare in partita, serve una sponda tecnica e lui la possiede. Sugli aneddoti di Felipe: nello spogliatoio quando c’è da dire qualcosa si fa sentire. Ha un grande rapporto con la suocera: su Tell me ha detto che lei gli da una grande mano in famiglia, e ciò lo rende più tranquillo in campo. La vita dei calciatori è quella di un privilegiato, ma hanno i loro problemi, e Caicedo è sereno nella vita privata e ciò emerge sul campo. Tante volte entri negli stadi e scruti la situazione: a Cagliari lo scorso anno eravamo in mezzo ai tifosi sardi. Ciò che a volte ti frena è proprio l’essere circondato da tifosi avversari, ma in alcuni momenti ti isoli facendoti trasportare dalle emozioni, e non riesci a controllarle. A me non piace l’esultanza troppo urlata, è giusto lasciarsi andare ma con costrutto e con naturalezza. E’ successo a Napoli nell’era Petkovic che si esultò troppo. Ogni partita la preparo alla stessa maniera, per il derby cerco statistiche e curiosità. L’incipit per me è un trampolino di lancio, prepari qualcosa ad hoc, ma quando inizia la partita non mi preparo le frasi ad effetto; durante la gara magari le statistiche possono servire, è importante prepararsi in modo completo. Il derby è la gara per eccellenza, e c’è quindi una preparazione differente soprattutto a livello emotivo. In una finale è impossibile contenersi, prima del 26 Maggio loro non stavano meglio di noi. Nel penultimo allenamento dissi a Floccari un ultimo sforzo, mi rispose dicendo non è uno sforzo ma una missione. Il gol di Lulic ha fatto da pompiere a tante situazioni di ansia. La Supercoppa è stato il titolo di Inzaghi, venivamo da una finale persa e da una situazione difficile con Keita. Ci compattammo, riuscendo a fare col gol di Murgia ciò che non avevamo fatto nella finale con il doppio palo colpito. Le sfide con la Juventus prima sembravano scontate, prima pensavi fossero troppo forti e pensavi di dover fare una missione. Oggi ce la giochiamo alla pari, anche nella partita di ritorno lo scorso anno, nonostante le tante assenze. Siamo cresciuti tecnicamente e tatticamente, è innegabile. Per Crotone non so se ci sarà una bella gara, il campo forse sarà pesante per la pioggia. Bisogna sfatare lo Stadio Ezio Scida: anche Immobile ha segnato tanti gol dopo il novantesimo. Muriqi mi ha detto durante le visite mediche che sarebbe diventato di nuovo padre. E’ arrivato da poco, sta iniziando a parlare l’italiano. Hoedt, nella sua prima esperienza, si presentò con perfetto italiano, Muriqi ci sta lavorando. Muriqi ha una storia che ci fa capire come il calcio ti salva la vita. Ho dei piccoli percorsi. Faccio la stessa strada per lo stadio, mi vesto alla stessa maniera, per me è come andare ad un ballo, devo farmi bello per la Lazio, ho tante scaramanzie. Se una partita è lenta lo devi dire; una dei riti che ho è dare una ‘mazzata’ al mio tecnico.

Ci saranno iniziative, la Lazio è sempre attenta al sociale, con iniziative che sono partite da mesi, anche in tempi pre pandemia, legate ad esempio alla Croce Rossa Italiana: si cercherà di far sorridere chi al momento sorride poco, e chi ama il calcio. Dipende dalla situazione sanitaria che ci sarà, la Lazio è sempre rivolta verso i suoi tifosi, al momento opportuno vedrete. La Lazio è il primo aereo italiano con l’aereo legato al brand, chissà cosa proverà chi magari si siederà al posto di Immobile, Luis Alberto o Inzaghi. Si risparmierà sicuramente tanto grazie a questa iniziativa, commenteremo questo evento storico. All’epoca Foggia era tremendo, quando c’era qualcosa da riprendere faceva dei video. Pasquale dice che non si sarebbe aspettato Inzaghi allenatore, ma il calcio provoca tanti cambiamenti di ruoli, ed è una grande lezione.”

