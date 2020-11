FORMELLO | Ancora assenti alcuni “nazionali”. In attacco si rivede Immobile, differenziato per Escalante

Mancano ormai solamente due giorni alla trasferta di Crotone di sabato alle ore 15:00. Simone Inzaghi ha la possibilità di recuperare alcuni giocatori, pur avendo perduto Sergej Milinkovic-Savic a causa del coronavirus, contratto durante la sua permanenza nella Nazionale della Serbia, diventato quasi un cluster in questa sosta. Sui campi di allenamento di Formello la squadra si è riunita anche questo pomeriggio, con Ciro Immobile che è tornato finalmente a far parte del gruppo dopo essere risultato negativo al tampone e aver effettuato le visite mediche (questa mattina). L’attacco titolare si è quindi ricomposto, mentre Vedat Muriqi è ancora assente perché deve ritornare dalle partite con il Kosovo. Fuori ancora Strakosha e Luiz Felipe, ma anche Francesco Acerbi (sempre per la Nazionale) e Adam Marusic.

L’allenamento è iniziato con del riscaldamento con delle andature, poi Joaquin Correa e Akpa Akpro si sono staccati dal gruppo per unirsi al Prof. Ripert e svolgere a parte della fase atletica. Gli altri, invece, possesso palla con le sponde, tra fratini fluo e quelli arancioni, con partitela finale per cambiare il tutto. Gonzalo Escalante, infine, ha svolto lavoro differenziato con e senza pallone sul campo adiacente a quello centrale del Fersini.

