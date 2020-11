CorSera | Diritti tv Serie A, oggi la decisione: si va verso il sì

Il Corriere della Sera ha trattato il tema dei debiti del calcio italiano.

Soffocati da debiti e costi in aumento per l’applicazione dei protocolli e inascoltati dal Governo, i club si trovano davanti a un bivio, salvarsi coi fondi di private equity o inabissarsi in una crisi senza precedenti. Sul tavolo ballano 1,7 miliardi per cedere ai fondi il 10% della media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi. Servono 14 voti: la maggioranza è favorevole. Il presidente Lotito è disponibile a parole, ma solleva perplessità fra le neopromosse. I punti di disaccordo riguardano i criteri di distribuzione delle risorse. Se oggi arriverà l’approvazione, serviranno un paio di mesi per stendere i contratti: il “salvagente” dei fondi può rivelarsi vitale.

