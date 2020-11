Il Messaggero | Immobile fuori dal tunnel: finito il ballo del tampone

Ottavo atto, ma forse il ballo del tampone è davvero finito. Ieri Immobile era stato fermato dall’Asl sull’uscio, ma alla fine le visite d’idoneità slittano solo d’un giorno. Ora c’è l’ok, stamattina alle otto in Paideia può davvero finire il suo incubo. Non ci sperava più, Ciro, ma alla fine il terzo test effettuato ieri alle 11 presso l’autorità sanitaria competente in tarda serata ha dato esito negativo. Il bomber potrebbe tornare oggi stesso in campo e unirsi alla squadra (processata già ieri, verrà riprocessata anche oggi da Futura diagnostica a Formello) a 48 ore dalla trasferta di Crotone. Fuori dal tunnel dopo un calvario infinito e quasi surreale.

