Il Messaggero | Niente sconti a Luis Alberto: verso l’esclusione con il Crotone

L’emergenza resta, ma la Lazio vuole comunque far rispettare le regole.

Il comportamento di Luis Alberto divide ancora i piani alti della società biancoceleste. Per questo motivo poco importa che manchi Milinkovic, Lotito e Tare vogliono punire Luis Alberto per le sue parole. Inzaghi media e insiste, ma lo spagnolo al momento è quasi fuori per Crotone.

Lo riporta Il Messaggero

