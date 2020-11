Si tratta della prima Fondazione d’impresa a essere istituita da un’agenzia di procura sportiva europea.

La Fondazione si propone di migliorare la qualità di vita di bambini e giovani in condizione di svantaggio.

Nasce a Milano, dalla volontà di Giuseppe Riso – procuratore sportivo di fama internazionale – la fondazione Rise Together Foundation (https://www.risetogetherfoundation.it).

E’ la prima fondazione d’impresa a essere istituita da un’agenzia di procura sportiva europea.

La Fondazione si propone di dare il proprio supporto a coloro che necessitano di cure o terapie inaccessibili per motivi economici.

Per raggiungere questo scopo agirà a livello locale, nazionale e internazionale per raccogliere fondi, erogando i finanziamenti in maniera diretta alle famiglie dei soggetti interessati.

I casi di cui si occuperà la Fondazione verranno selezionati grazie al contributo apportato dal Comitato Scientifico, un organo consultivo interno composto da medici e professionisti in ambito sanitario.

Tra i medici che ne faranno parte, anche il Prof. A.C. Luca Bernardo, Direttore Dipartimento Medicina dell’Infanzia e dell’età evolutiva ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano.

L’idea della Fondazione prende ispirazione dal caso del piccolo Enea, affetto da una malformazione al femore dovuta a una malattia congenita scheletrica rara. Prima del lancio della Fondazione, GR Sports Agency, tramite una raccolta fondi interna, ha dato sostegno al piccolo Enea e alla sua famiglia per la prima operazione, avvenuta lo scorso ottobre.

“Insieme alla mia agenzia crediamo moltissimo in questo nuovo progetto basato su un modello di economia sociale e solidale. Ci piace pensare che il nostro supporto non si limiti esclusivamente all’aspetto economico, ma che vada oltre, fornendo anche appoggio morale e umano” afferma Giuseppe Riso, che precisa: “Ci siamo accorti come, specialmente durante questo periodo di emergenza sanitaria, per arrivare a grandi risultati bastano anche tanti piccoli contributi, e penso che chi sia in una condizione privilegiata abbia il dovere morale di fare di più.”