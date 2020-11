Immobile annuncia il suo rientro: “Sono tornato” | FOTO

Finalmente è tornato. Ciro Immobile questa mattina si è sottoposto alle visite mediche presso la Clinica Paideia, perché negativo al tampone. Subito dopo, di corsa verso Formello, al Centro Sportivo della Lazio, dove si allenerà per prepararsi alla partita di Crotone, in terra calabrese. “Sono tornato” o meglio “I’m back”, un po’ alla Arnold Schwarzenegger in Terminator. Una macchina da gol per i biancocelesti.

