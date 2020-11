Lazio, Milinkovic inizia la quarantena dopo la positività al COVID-19 | FOTO

La sosta per le Nazionali, ancora una volta “miete” un giocatore. Si tratta, stavolta, di Sergej Milinkovic-Savic, che come molti altri calciatori della Serbia è risultato positivo al COVID-19 e per questo motivo è stato posto immediatamente in quarantena. A testimoniarlo, una sua foto pubblicata su Instagram, nel quale ha anche messo una caricatura di un virus.

