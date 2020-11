PAIDEIA | Immobile arriva in Paideia: “Ci sarò con il Crotone” – FOTO & VIDEO

AGGIORNAMENTO 8:00 – È finita la telenovela Immobile. Tampone negativo e oggi si è presentato in Paideia per le visite di idoneità. Il bomber è carico per tornare a combattere con la sua Lazio. “Finalmente! Sono pronto per tornare già con il Crotone”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

Previste inizialmente per questa mattina e poi annullate, Ciro Immobile si sottoporrà finalmente domani mattina alle visite mediche di controllo nella clinica Paideia. In attesa dunque di poter riabbracciare i suoi compagni di squadra e tornare a disposizione di mister Inzaghi, c’è ancora un ultimo scoglio da superare per l’attaccante napoletano.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: