SOCIAL | Andreas Pereira in vista della gara contro il Crotone – FOTO

Continua la preparazione della Lazio in attesa del ritorno in campionato previsto sabato alle 15 contro il Crotone. L’ex centrocampista del Manchester United prova a caricare l’ambiente in vista della gara tramite un post sul profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Pereira (@andreaspereira)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: