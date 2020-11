SOCIAL | Correa si prepara per il Crotone – FOTO

In vista di Crotone–Lazio gli uomini di Inzaghi si preparano alla sfida. Attraverso il proprio profilo Instagram Correa ha mostrato le foto dell’allenamento. L’argentino è stato convocato con la sua nazionale ma non ha giocato neanche un minuto: è pronto a tornare in campo con la maglia biancoceleste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: