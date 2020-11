SOCIAL | Luis Alberto si prepara per Crotone – FOTO

Continuano gli allenamenti per Luis Alberto in vista della gara contro il Crotone, il giocatore biancoceleste pubblica alcune foto tramite il proprio profilo Instagram. Dopo essere ritornato in campo nella gara dell’Olimpico contro la Juventus si prepara alla dura settimana biancoceleste, con la ripresa del campionato e della Champions League.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: