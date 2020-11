SOCIAL | Milinkovic suona la carica “Quando Sergente torna in campo, spacca tutto” – FOTO

Milinkovic-Savic si è aggiunto alla lista degli indisponibili causa Covid-19, ma tramite il proprio profilo Instagram ci ha tenuto a rassicurare i tifosi biancocelesti riguardo quello che sarà il suo ritorno in campo, chiaramente appena possibile. Le sue parole: “Tranquilli amici laziali. Quando Sergente torna in campo, spacca tutto. Promesso”. Il centrocampista serbo salterà sicuramente la gara di Crotone, e la gara di ritorno di Champions League contro lo Zenit: Inzaghi spera, come tutti i tifosi, di riavere Milinkovic-Savic al più presto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: