CONFERENZA INZAGHI – “Sarà un mese decisivo. Immobile ha tanta voglia, Luis Alberto si è allenato alla grande. Spiace per Sergej”

E’ finalmente terminata l’ultima sosta per le nazionali del 2020 con la Lazio che sarà di scena all’Ezio Scida in casa del Crotone. Un appuntamento che non rievoca purtroppo ricordi piacevoli con il tecnico che ha raccolto in trasferta un pareggio e una sconfitta.

Come ha ritrovato Immobile?

“Ciro l’ho ritrovato come lo avevo lasciato, ha tanta voglia di giocare. Ha lavorato con i compagni ieri e oggi, sta in discrete condizioni. Domani mattina sceglierò gli undici migliori”

La sfida con Stroppa la porterà indietro nel passato?

“Con Giovanni ci siamo visti qualche volte e sono contento di incontrarlo domani. E’ stata una persona importante per me che mi ha aiutato al mio primo anno al Piacenza con Materazzi allenatore. Sarà davvero un piacere incontrarlo e voglio fargli i complimenti per il lavoro che sta svolgendo, l’anno scorso in B ha fatto davvero un grande cammino insieme al Benevento”

Come hai visto Luis Alberto?

“Io penso che sotto l’aspetto personale è stata una settimana difficile per lui, dal punto di vista professionale invece ha lavorato alla grande. Sarà multato dalla società per la cavolata che ha fatto”

Otto partite la aspettano, è un momento cruciale?

“Vanno aggiunte anche le ultime due partite per finire l’anno. Stiamo recuperando gli uomini, Strakosha è tornato ma non credo di portarlo a Crotone. Luiz Felipe ha avuto il covid due giorni dopo la partita contro la Juventus e spero risulti negativo fra qualche giorno per riaverlo a disposizione. Escalante necessita di una settimana per ritornare in gruppo. Sarà un mese molto intenso per noi”

Quanto è infastidito dalla situazione Milinkovic?

“E’ normale il malcontento ma siamo tutti nelle stesse situazioni, basta vedere Inter e Cagliari. Ma non i nazionali hanno preso il covid, penso al Milan che andrà a Napoli non avendo ne l’allenatore che il vice. Sergej ci mancherà”

Caicedo torna all’Ezio Scida, come ha visto l’equadoregno in settimana?

“Ha lavorato bene completando tutte le sedute, non so ancora però se giocherà lui dal primo minuto visto che deciderò domani la formazione. Domani avremo di fronte un avversario scomodo che gioca bene a calcio, hanno un’identità in casa e fuori. Sappiamo di avere due partite ravvicinate ma ora siamo focalizzati soltanto sul Crotone”

Quanto sarebbe importante riapprocciare bene al campionato?

“E’ fondamentale ripartire bene, i giocatori sono tornati in discrete condizioni. Correa e Akpa Akpro stamattina hanno fatto tutta la seduta. Sappiamo che non sarà facile, hanno un bravo allenatore e un gioco preciso, ci stiamo preparando ad affrontare le insidie che incontreremo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: