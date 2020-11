CONFERENZA STROPPA – “Lazio tra le sqaudre più forti del campionato, le nostre assenze peseranno. Inzaghi? Un amico”

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dalla partita contro la Lazio. Ecco le sue parole: “Domani incontreremo una delle squadre più complete e forti del campionato. Inzaghi ha dato idee precise ai biancocelesti, con un’identità molto importante. La squadra sta facendo cose straordinarie, hanno tanta qualità in mezzo al campo. Io e Simone abbiamo giocato insieme, ho avuto la fortuna di conoscerlo da giovane, negli ultimi anni ha fatto grandi cose, lo apprezzo molto. Purtroppo domani non saremo al completo, tra infortunati e squalifiche: sicuramente però chi scenderà in campo darà il massimo. Le tante assenze non ci hanno permesso di lavorare al meglio. Il primo vero allenamento è stato oggi. Benali e Reca? Reca lo valuterò domani come Benali. È ancora presto, vediamo se rischiarlo o meno. Benali si è allenato oggi per la prima volta. Djidji sta crescendo, ma metterò Golemic. Marcatura di Magallan su Immobile? Contro Belotti ha fatto un lavoro straordinario, sarà lo stesso in caso di Immobile”.

