CorSera | Lazio, con Immobile in campo le vittorie aumentano di oltre il 20%

Inzaghi si gode il ritorno di Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste nella giornata di ieri ha ripreso la sua classica routine guardando dritto all’obiettivo Crotone. Con lui in campo la Lazio aumenta il suo score di vittorie in Serie A del 22% (salendo dal 33 al 55%), potendo inoltre contare sull’ottimo feeling nelle sfide con gli Squali (già tre reti) e con le neopromosse in generale (33 le marcature a segno totali). Ciro scalda i motori, Inzaghi pensa se lanciarlo dall’inizio per tornare a puntare in alto. Lo riporta Il Corriere della Sera

