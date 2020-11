Costacurta: “La Lazio è una squadra di eroi. Immobile in Nazionale? Migliorerà e sarà protagonista”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Messaggero. Tra i vari temi trattati c’è la Nazionale, ed il lavoro svolto fino ad ora dal c.t. Roberto Mancini, per poi passare al campionato di Serie A e alla Champions League. Tra le domande c’è anche la Lazio: alla domanda su come vede la Lazio, Costacurta è stato breve ma chiaro: “Una squadra di eroi”.

Poi, tornando sulla Nazionale, l’ex difensore rossonero, ha detto la sua anche su Ciro Immobile ed il suo rapporto con la maglia Azzurra: “Ciro è il giocatore che in questi anni ha fatto i maggiori passi avanti, forse questa Nazionale non è nelle sue corde: lui ha bisogno di spazi larghi, in azzurro lo spazio lo si occupa sempre e in avanti, con il gioco. Ciro migliorerà ancora e sarà protagonista in azzurro. Come Belotti”.

