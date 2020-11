FORMELLO – Immobile si riprende la Lazio, tandem d’attacco con Correa. Provato fra i titolari Luis Alberto

Fine. Questa è la parola d’ordine a Formello questa mattina quando la squadra è scesa in campo per la rifinitura prima della partenza per Crotone. Fine della sosta per le nazionali, fine della quarantena per Strakosha ed Immobile come fine della questione Luis Alberto. E partiamo quindi proprio dalla fine della formazione che affronterà i calabresi all’Ezio Scida domani pomeriggio. Immobile si riprende la Lazio a tutti gli effetti, Ciro scalpita e vuole tornare a segnare. Inzaghi lo sa e per questo lo lancia immediatamente dal primo minuto in coppia con Correa. In panchina quindi lo scalpitante Caicedo, che torna nel luogo del misfatto, così come un rinfrancato Muriqi. In mediana ci pensa il tecnico a spazzare via tutte le perplessità su Luis Alberto schierandolo per il secondo giorno consecutivo con i titolari, lo spagnolo sa di aver sbagliato e sarà punito solo con una sanzione pecuniaria. Al posto di Milinkovic, in Serbia alle prese col Covid, toccherà a Parolo che torna alla sua ormai vecchia e naturale posizione con Lucas Leiva al centro. Il brasiliano sta ritrovando la forma migliore ma potrebbe anche essere risparmiato per averlo al meglio in Champions contro lo Zenit con Cataldi pronto a subentrare con la squadra di Stroppa. Sulle corsie esterne si ricompone la coppia ex Spal con Lazzari a destra e Fares a sinistra. Stabilmente in gruppo Lulic che potrebbe rivedere il campo negli scampoli finali di partita. In difesa non ci sarà l’infortunato Luiz Felipe, al suo posto toccherà quindi a Patric che insieme a Radu si muoveranno ai lati di Francesco Acerbi. Fra i pali confermato Reina, è guarito dal covid Strakosha che ha sostenuto in mattina le visite mediche di rito e potrebbe partire con i compagni nonostante non si alleni da giorni. Lavoro differenziato per Escalante che spera di tornare a disposizione per la sfida di martedì.

