Giordano: “Nel match con il Crotone servono conferme. La Lazio ha bisogno di Luis Alberto”

Sabato alle ore 15.00 la Lazio affronterà il Crotone in trasferta. L’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW in merito al match e alla recente polemica che ha coinvolto Luis Alberto:

“Nella sfida di domani la Lazio deve far vedere se è passato il momento critico, ha alternato partite buone ad altre meno buone. Luis Alberto? Ha mosso un problema della squadra ma c’è cascato come un pollo. Ai calciatori fanno male le multe. Se non giocano non importa nulla a loro. Assurdo dunque non far giocare un giocatore così importante. Servirà una bella multa salata”.



