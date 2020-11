Il Ct della Nazionale Roberto Mancini è guarito dal coronavirus

AGGIORNAMENTO 20/11: Roberto Mancini è finalmente risultato negativo al Covid-19.

Sono passate circa due settimane dall’annuncio della positività del mister. A comunicare la guarigione e la fine dell’isolamento ci ha pensato oggi lo stesso Ct della Nazionale durante la diretta video per la presentazione dell’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, “La partita della Vita”. “Coronavirus? Sto bene, ho finito oggi: sono risultato negativo questo pomeriggio”, queste le sue parole.

___________________________________________________________

Come si legge dal sito ufficiale della Figc, nell’ambito dei controlli periodici effettuati dalla Figc per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi impegni nelle competizioni Uefa, il Ct Roberto Mancini è risultato positivo al Covid-19.

Del tutto asintomatico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il tecnico degli Azzurri si è posto in isolamento fiduciario presso la propria abitazione a Roma. La Figc ha tempestivamente avvisato la Asl territorialmente competente. Il Ct potrà aggregarsi al raduno della Nazionale a Coverciano una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa Return to play e Figc.

