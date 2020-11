Immobile non ci sta e risponde al servizio di SportMediaset: “Accuse ingiuste, basta gettare fango sulla mia persona” – FOTO

Non è un periodo facile per il bomber biancoceleste, Ciro Immobile.

Conclusosi il calvario relativo ai tamponi, le polemiche, spesso ingiustificate, sul suo conto non si placano. E’ la volta di un servizio di Sportmediaset di quest’oggi che a proposito di Ciro Immobile e del suo ritorno in campo, si apre così: “La Scarpa è sempre d’oro, la reputazione al momento no anche se lui ha sempre giurato di aver rispettato tutti i protocolli. Lo stabiliranno le due indagini in corso, quella sportiva e quella della giustizia ordinaria”.

L’attaccante della Lazio ha deciso di rompere il silenzio e rispondere così all’ennesima accusa sul suo conto, tramite un’instagram story: “Io sono basito. Questo non è fare giornalismo sportivo, questo è buttare fango e alimentare odio e cattiveria contro le persone. Adesso mi sono stancato di dover lasciar perdere sempre e ingoiare accuse completamente ingiuste. Sono stanco e schifato nel dover leggere delle parole sulla mia persona che mi fanno rabbrividire. Se proprio dovete parlare, parlate del Ciro calciatore perchè voi del Ciro uomo non siete degni di farlo. Vergognatevi!!”

A difendere il bomber biancoceleste è intervenuta anche sua moglie Jessica, che ha pubblicato le parole del servizio commentando ironicamente: “Complimenti Sportmediaset!”

