Lazio, contro il Crotone tra voglia di riscatto e un tabù da sfatare

Il pareggio all’ultimo respiro contro la Juventus, la sosta per le nazionali contornata da tante voci di disturbo, la voglia di ricominciare a correre veloce già da sabato contro il Crotone. Questa l’atmosfera che circonda il gruppo d’Inzaghi il quale, seppur con la pesante assenza di Milinkovic fermato dalla positività al Covid-19, è tornato da qualche giorno a compattarsi nel quartiere generale di Formello guardando con fiducia ad una ripresa che condurrà i biancocelesti ai primi bilanci stagionali tra campionato e Champions League. Dopo un inizio con vari scontri al vertice, il calendario potrebbe finalmente sorridere ad Acerbi e compagni chiamati in ogni caso a non sottovalutare i prossimi impegni per scongiurare il rischio di lasciare per strada punti molto pesanti. Il primo ostacolo si chiama Crotone, una formazione che nei due precedenti dell’era Inzaghi ha portato in casa Lazio solo tante delusioni e rimpianti da riscattare al meglio proprio nel primo anticipo dell’ottava giornata di Serie A.

Il tabù Ezio Scida

Se all’Olimpico la Lazio ha collezionato due vittorie su due contro il Crotone, la situazione in terra calabrese racconta una storia completamente opposta. Nel primo incrocio, datato 28 maggio 2017, ad imporsi sono infatti i rossoblù grazie ad un tre a uno che consegna anche la salvezza in extremis ai ragazzi di Nicola come coronamento di un’autentico miracolo sportivo. Appena un anno dopo, in Calabria la Lazio fallisce l’appuntamento il ritorno in Champions League: gli Squali sfruttano le assenze dei biancocelesti obbligandoli al due a due finale, decisivo poi per il mancato raggiungimento del quarto posto. Un bottino magro quello ottenuto da Inzaghi all’Ezio Scida capace, comunque, di mettere in guardia il tecnico piacentino. Guardando al bilancio con le venti di A (escluso lo Spezia neopromossa e mai affrontata) Simone, oltre allo Scida, non ha centrato i tre punti solamente al San Paolo di Napoli dove lo score recita un pareggio e tre sconfitte in campionato. Errare è umano, ma perseverare è diabolico: la Lazio lo sa e sabato cercherà a tutti i costi di sfatare l’ennesimo tabù.

Inserire il “Mago” automatico

Potrebbe sembrare assurdo, ma sabato potrebbe andare in scena il terzo Crotone-Lazio consecutivo senza Luis Alberto. Lo spagnolo in settimana ha acceso un piccolo fuoco nello spogliatoio dopo le dichiarazioni social sulla scelta societaria di avere un aereo di rappresentanza (al momento rientrato) con la dirigenza biancoceleste ancora indecisa tra la semplice multa e la pena aggiuntiva dell’ esclusione punitiva, almeno dal primo minuto. Inzaghi, anche guardando al recente passato, prova a calmare le acque. Le due precedenti assenze del Mago all’Ezio Scida (una mancata convocazione nel 2017 e un problema agli adduttori dodici mesi dopo) sono state impossibili da rimpiazzare con un ennesimo passo falso contro i rossoblù che potrebbe risultare già quasi fatale in una stagione colma d’impegni. Lotito ragiona sulla decisione da prendere, mentre Inzaghi e Luis Alberto (scusatosi sempre via social) sperano nella grazia.

