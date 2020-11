Per Lei Combattiamo Lazio Women, la designazione arbitrale della sfida contro l’Inter Lazio Women, la designazione arbitrale della sfida contro l’Inter Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Lazio Women-Inter, gara valida per la 3ª giornata del girone B di Coppa Italia TIMVISION in programma domenica 22 novembre, alle ore 14:00, sarà diretta dal signor Julio Milan Silvera della sezione di Valdarno coadiuvato dagli assistenti Gianmarco Macriò e Christian Giannetti. sslazio.it Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

