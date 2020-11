Lazio Women, Seleman: “Felici di affrontare l’Inter, dovremo fare il massimo e anche qualcosa in più”

Ashraf Seleman, allenatore della Lazio Women, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

“Siamo felici di affrontare l’Inter in Coppa Italia, una grande squadra che milita in Serie A. Ci farà capire a che livello siamo, dovremo fare il massimo e anche qualcosa in più. L’abbiamo preparata bene, partiamo da 0-0, vedremo che partita uscirà fuori.

Le nerazzurre hanno una fisicità importante, ci sono poche squadre come loro. Hanno esterni pericolosi, come Simonetti. Faremo comunque il massimo, cercando di limitare i loro punti di forza. Quello di domenica sarà uno scontro diretto per il primo posto, con l’Inter che però hanno il vantaggio di avere due risultati su tre.

Loro verranno al Fersini sicuramente per vincere, sanno che possiamo essere pericolosi quindi saranno concentrate. In campionato purtroppo siamo fermi da un po’, avevamo preparato benissimo le partite rinviate contro Pomigliano e Chievo.

Adesso non giochiamo da un mese, non sarà facile ripartire dopo un lungo stop. La speranza è che questo brutto momento passi, così da trovare continuità”.

sslazio.it

