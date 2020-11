SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Crotone

Torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali che ha visto l’Italia qualificarsi alle Final Four della Nations League. Sosta dolceamara per la Lazio, che ha visto recuperare dei tasselli fondamentali, primi tra tutti Immobile, Leiva e Strakosha, in vista del tour de force che caratterizzerà le prossime settimane della squadra biancoceleste, tra campionato e Champions League, ma perdere il “sergente” Milinkovic-Savic a causa della positività ufficializzata in nazionale. Sabato alle 15 la Lazio affronterà, dopo poco più di due anni, il Crotone nello stadio che allontanò clamorosamente una qualificazione in Champions League che sembrava ormai nelle mani dei capitolini, che videro sfuggire l’obiettivo nello scontro diretto con l’Inter la giornata successiva.

IL CROTONE – La squadra calabrese dopo sette giornate è ancora a secco di vittorie, un inizio deludente che la vede ultima con due punti, dato da prendere comunque ancora con le pinze, data l’uniformità della classifica nelle posizioni finali, dove si contano 8 squadre nell’arco di 6 punti. Inoltre la squadra allenata dall’ex Lazio Stroppa avrà a che fare con l’assenza di Luperto, squalificato nella scorsa partita, Molina, ancora positivo al Covid, e con dei dubbi su Riviere e Benali, in dubbio da tempo ma che nei giorni passati sembrano aver recuperato. Entrambi ancora in dubbio tra panchina e campo.

FORMAZIONE (3-5-2): Cordaz; Mallagan; Marrone; Golemic; Pereira; Benali; Cigarini; Vulic; Reca; Messias; Simy.

LA STELLA- La stella del Crotone porta ormai da qualche anno il nome di Simeon Nwanko, detto Simy, autore di 47 gol in 120 partite tra Serie A e Serie B. E’ una punta forte fisicamente ed abile nel gioco aereo. Questa stagione ha totalizzato 3 reti, tra cui quella alla Juventus su calcio di rigore, gol che ha permesso di portare a casa un pareggio contro la squadra campione in carica. Di gol contro la Juve, però, tutti ricordano quello di tre stagioni fa: una rovesciata angolata che permise al Crotone di pareggiare.

IL PRECEDENTE- L’ultimo Crotone-Lazio è quello della stagione 2017-2018 citato prima. Una partita che di fatto non servì a nessuno dei due, in quanto condannò alla Serie B il Crotone e mise in forte dubbio la qualificazione in Champions della Lazio. La partita terminò 2-2 e vide il Crotone rimontare e sorpassare il gol iniziale su rigore di Lulic con Simy e Ceccherini, per poi essere ripresi a 5 minuti dalla fine da Milinkovic, vicino al gol anche pochi minuti dopo. Protagonista in negativo di quella partita fu Caicedo, che sull’1-1 sbagliò davanti la porta un gol che avrebbe permesso alla Lazio di andare negli spogliatoi all’intervallo in vantaggio e con un diverso approccio alla gara. Due anni dopo la pantera della Lazio è diventato un elemento fondamentale del gruppo di Inzaghi ed un infallibile cecchino a pochi secondi dalla fine della gara.

