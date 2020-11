SOCIAL | La Lazio contro la violenza sulle donne: protagonisti quattro giocatori biancocelesti | FOTO

Anche il mondo del calcio è al fianco della lotta contro la violenza sule donne. Tra i vari post che sono apparsi sui social per combattere questa forma di violenza, tra cui anche quello della Serie A, c’è quello della Lazio: attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter, la società biancoceleste ha voluto mandare il messaggio che insieme si può dare un segnale. Il post contenente tre foto in cui sono presenti tre giocatori della Lazio, tra cui il portiere Pepe Reina, Danilo Cataldi e Felipe Caicedo insieme alle rispettive mogli, è accompagnato dalla didascalia che recita: “La violenza sulle donne è subdola, silenziosa, non è facile vederla. Ma insieme possiamo dare un segnale: diamo tutti #unrossoallaviolenza”. Anche lo spagnolo Luis Alberto e sua moglie si aggiungono alla sqaudra per dire “NO” alla violenza sulle donne. Ecco il post del centrocampista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

La violenza sulle donne è subdola, silenziosa, non è facile vederla. Ma insieme possiamo dare un segnale: diamo tutti #unrossoallaviolenza. Unisciti a @SerieA e @WeWorldOnlus pic.twitter.com/V1dLuaL5j9 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 20, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: