Supercoppa Italiana, dove e quando si giocherà: il comunicato ufficiale

La Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli si disputerà il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lo rende noto la Lega Serie A attraverso un comunicato sul proprio sito in cui annuncia la decisione presa congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna

Il comunicato:

“È il ‘Mapei Stadium – Città del Tricolore’ di Reggio Emilia l’impianto scelto dalla Lega Serie A per ospitare mercoledì 20 gennaio 2021 la gara di Supercoppa Italiana 2020 tra la Juventus, vincitrice della Serie A TIM 2019/2020, e il Napoli, che lo scorso giugno si è aggiudicato la Coppa Italia Coca-Cola.

Il trofeo, giunto alla 33ª edizione, sarà disputato per la ventunesima volta in Italia, a fronte delle undici edizioni assegnate all’estero: quattro volte in Cina, due volte negli Stati Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita e una volta in Libia, a dimostrazione del prestigio e della considerazione che il calcio italiano da sempre riscuote in tutto il mondo.

Il ‘Mapei Stadium – Città del Tricolore’ di Reggio Emilia, inaugurato nel 1995, nel corso della stagione sportiva ospita le partite casalinghe dell’U.S. Sassuolo Calcio ed è stato la sede delle ultime quattro edizioni della Fase Finale del Campionato Primavera 1 TIM e della Finale di Primavera TIM Cup 2019/2020″.

