8° SERIE A | CROTONE-LAZIO 0-2 (21' Immobile, 58' Correa) 🇮🇹 8° #SerieA | ⚽ #CrotoneLazio | 🗓️ 21/11/2020 | ⌚ 15:00 | 🏟 Stadio Scida | 📍 #Crotone | 📺 #Sky | ⚖️ #Sacchi | ☔ 13° 90+3' Termina qui la gara: Crotone-Lazio 0-2! 90+2' In avanti il Crotone: azione fermata per fuorigioco. 90' Sono 3 i minuti di recupero concesso dall'arbitro. 89' Ammonito anche Luis Alberto. 86' Giallo ai danni di Leiva. 79' Sostituzione per il Crotone: esce Vulic e fa il suo ingresso Riviere. 78' Terminano i cambi per il tecnico laziale: entra Hoedt, out Patric. 74' Quarta sostituzione per i laziali: Immobile lascia il campo ed entra Pereira. 71' Ancora Caicedo, servito da Luis Alberto: il Panterone si defila e non trova lo specchio della porta. 70' Va di testa Caicedo: blocca Cordaz. 69' Provvidenziale Sony su conclusione diretta da calcio d'angolo di Luis Alberto: altro corner per i biancocelesti. 68' Cambio per i padroni di casa: Dragus entra e prende il posto di Petriccione. 60' Cambio per mister Inzaghi: Caicedo dentro, esce Correa. 58' GOOOOLL!! RADDOPPIO LAZIO CON CORREA!! 56' Cuomo trattiene in maniera irregolare Correa: giallo per lui. 55' Tentativi di Petriccione dalla distanza: nessun problema per Reina: 48' Correa lanciato da Acerbi sfiora il raddoppio: Cordaz spedisce in angolo. 46' Al primo pallone ci prova subito il Crotone: nessun problema per Reina nel fermare la sfera. 46' Riparte il secondo tempo con tre sostituzioni totali: Stroppa richiama Rispoli che lascia spazio a Pereira, mentre in casa Lazio Akpa Akpro prende il posto di Parolo e Marusic quello di Fares. 45+1' Termina qui il primo tempo: Crotone-Lazio 0-1! 45' Ammonito Parolo. 45' L'arbitro concede un minuto di recupero. 43' Salva Marrone sulla linea la conclusione di Fares che riceve da Patric. 40' In avanti il Crotone: padroni di casa pericolosi come Simy. 38' Spara alto Correa da buona posizione su sponda di Parolo: il gioco era comunque fermo per fuorigioco. 36' La Lazio sfiora il raddoppio con Parolo servito da Correa: si salva Cordaz mandando in corner. 26' Il primo ammonito in casa Lazio è Fares. 25' Altro giallo per il Crotone: Marrone ha fermato fallosamente Immobile.

21' GOOOOLL!! LAZIO IN VANTAGGIO CON KING CIRO IMMOBILE CHE SBLOCCA LA GARA CON UN COLPO DI TESTA VINCENTE!! 18' Ci prova Leiva da lontano: ancora una volta il tiro è troppo centrale per impensierire Cordaz. 16' Gira di testa Luis Alberto: conclusione centrale intercettata senza problemi dal portiere del Crotone. 13' Simy colpisce il palo: brivido per i biancocelesti. 10' Il primo ammonito della gara è Rispoli. 9' Correa prova il tiro da fuori: arriva l'estremo difensore del Crotone. 7' Pericolosa la Lazio: uscita alta di Cordaz, prova ad approfittarne Immobile dalla distanza ma non inquadra la porta. 1' PARTITI!! Inizia la sfida allo stadio Ezio Scida sotto una pioggia incessante!! I capitani sono a centrocampo: scambio di gagliardetti tra Cordaz e Parolo. Squadre in campo per i saluti iniziali: tra poco sarà Crotone-Lazio!

