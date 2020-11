CdS | Serie A, ricomincio dai re: Immobile e Ronaldo, riparte la sfida dei superbomber

Riparte la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e riparte con i superbomber. Come riporta il Corriere dello Sport, il campionato ricomincia dai re. Oggi infatti si aprirà l’ottava giornata e alle 15.00 Immobile scenderà sul campo del Crotone, mentre stasera Ronaldo se la vedrà in casa contro il Cagliari. Lo scorso hanno il duello tra i due è stato acceso tra scudetto e classifica capocannonieri, mentre ora dai loro gol può arrivare il rilancio di Inzaghi e Pirlo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: