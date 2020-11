Classifica migliori marcatori della Lazio in Serie A: Immobile aggancia Signori al secondo posto

Ciro Immobile continua a scrivere sempre più pagine di storia biancocelesti: con il gol nel primo tempo di Crotone-Lazio, su assist di Parolo, il bomber biancoceleste è salito al secondo posto di un’altra speciale classifica: rete che lo ha portato a quota 107 gol in Serie A con la maglia della Lazio ed al secondo posto, insieme a Giuseppe Signori, in questa particolare classifica, dei migliori marcatori del campionato italiano della Lazio. Ora l’obiettivo è raggiungere la vetta, occupata da Silvio Piola con 143 gol, 36 reti in meno di Immobile.

Ecco il podio:

Silvio PIOLA 143 gol Ciro IMMOBILE, Giuseppe SIGNORI 107 gol Tommaso ROCCHI 82 gol

