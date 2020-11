Coronavirus, un calciatore del Benevento è in isolamento

Alla vigilia del match con la Fiorentina, Il Benevento ha annunciato la positività del calciatore Bryan Dabo.

Nella nota ufficiale si legge che l’atleta era risultato positivo nella giornata di ieri, al rientro dall’impegno con la sua Nazionale. Attualmente asintomatico, Dabo non è entrato a contatto con nessun membro del gruppo squadra e si trova ora in isolamento fiduciario come da protocollo.

