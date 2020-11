CorSera | Lazio a Crotone con Immobile e Luis Alberto

Le notizie certe, o quasi, sono tante nel mondo della Lazio che oggi si rituffa nel campionato a Crotone (inizio alle 15). Numero uno: Luis Alberto non rimane a casa né va in panchina ma parte titolare, perché Inzaghi è riuscito a convincere Lotito e Tare che la multa da 50 mila euro è una punizione sufficiente per lo spagnolo ribelle. Numero due: anche Immobile dovrebbe andare in campo dall’inizio benché si sia allenato poco o nulla in queste due settimane; il tecnico intende portarlo in condizione in vista della Champions buttandolo subito dentro, le cinque sostituzioni gli permettono di correre ai ripari nel caso in cui Ciro si stanchi presto. Numero tre: Strakosha si è negativizzato e ha sostenuto la visita di idoneità, anche se non è partito per la Calabria perché ancora debilitato (anche Tare non è più positivo). Numero quattro: Luiz Felipe ha il Covid.