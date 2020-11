Crotone-Lazio, Correa: “Ho cercato tanto il gol, sono molto soddisfatto. Con Ciro ho un bellissimo rapporto, ci aiutiamo sempre a vicenda”

Al termine della gara Crotone-Lazio, Joaquin Correa, autore di un gol, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

Sono un lavoratore instancabile che ogni giorno dá il massimo per poter essere a disposizione della squadra. Il campo aveva delle zone in cui si poteva giocare meglio e abbiamo sfruttato questa cosa al massimo. Anche i calciatori subentrati hanno fatto benissimo, dobbiamo continuare così. Io gioco sempre per la Lazio e per vincere, magari poi i gol e assist sono cose che arrivano dopo, al primo posto c’è il bene della squadra: oggi ho anche segnato quindi sono contentissimo. In albergo si vedeva che la situazione stava peggiorando peró complimenti agli addetti ai lavori perché il campo si é mantenuto bene. Questi 3 punti sono d’oro in un campo così e ora guardiamo avanti. Ho cercato tanto il gol, voglio sempre fare la differenza, con la concentrazione giusta le cose arrivano. Il bello del rapporto con Ciro è che cerchiamo sempre di aiutarci a vicenda non pensiamo mai singolarmente. Con lo Zenit servono i 3 punti e ce la metteremo tutta.”

