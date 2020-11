Crotone-Lazio, Igli Tare nel pre partita “Luis Alberto ha fatto un passo verso squadra e società. Per noi non ci sono le condizioni per giocare, dobbiamo essere più forti “

A pochi minuti dall’inizio di Crotone–Lazio, è intervenuto il Direttore Sportivo biancoceleste Igli Tare ai microfoni di Sky Sport: “La qualità di Luis Alberto non si discute, ma si discutono i comportamenti. Bisogna portare rispetto a società e tifosi. Lui ha fatto un passo verso la squadra e la società, ed è una cosa buona da parte sua: speriamo che sia una cosa che non si ripeterà. Dobbiamo affrontare sia il Crotone che le condizioni meteo: secondo noi non ci sono le condizioni per giocare: il campo va bene, ma c’è tanta pioggia e vento. Non è un alibi, dobbiamo essere più forti, cercando di vincere e di dare continuità a ciò che abbiamo fatto.“

