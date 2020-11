Crotone-Lazio, Immobile: “Abbiamo vinto con la cattiveria agonistica. L’esultanza non era polemica ma ieri ho risposto dopo l’ennesimo attacco alla mia persona”

Al termine della gara Crotone-Lazio, il bomber biancoceleste Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “

Parto dall’esultanza, é vero può sembrare polemica ma non lo é affatto, é una dedica a un gruppo di amici con cui gioco online ad “Among us” . Mi sono sentito di rispondere sui social all’ennesimo attacco perché quello era un attacco al Ciro Immobile uomo, non calciatore. Bisogna prima conoscerlo l’uomo per giudicarlo altrimenti si cade nell’ignoranza e nella cattiveria. Ho vissuto in prima persona questa situazione pesante e non era giusto scriverlo in questo momento, dopo 3 settimane brutte. Vincere qui non era assolutamente semplice, siamo arrivati qui ieri con tanta paura per il maltempo, non era facile. Su un campo così posso solo fare i complimenti ai ragazzi per la cattiveria agonistica e la volontá di vincere in tutti i modi. Il campo sembrava penalizzarci e invece abbiamo saputo sfruttarlo al meglio. Il bacio dell’esultanza l’ho dedicato a mia moglie ma anche a tutte le persone che mi sostengono a partire dalla mia famiglia . Ho vissuto gli ultimi due giorni non serenissimo a causa di una situazione familiare spiacevole, mio zio è in ospedale per un brutto male. Ieri e oggi i tifosi e la gente che ama il calcio mi ha inondato di messaggi di affetto e questo dimostra che conoscono veramente il Ciro uomo.

E sul finale scherza: “Mio figlio tra le prime parole ha imparato “Gol” *ride* . Parolo è completamente matto a dire che si è divertito sull’aereo! Penso di aver sudato più ieri sera che oggi, un po’ tutti erano spaventati ieri, anche per questo non mi hanno fatto i soliti video per prendermi in giro! “

