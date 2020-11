Crotone-Lazio, Inzaghi: “Bravissimo Ciro, ho bisogno di tutta la squadra. Rinnovo? Parleremo, sanno tutti quanto sto bene”

E’ stata una settimana complicata, tra critiche e ritorni importanti. In particolare il ritorno di Immobile che subito ha messo la firma nella gara di oggi. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di SkySport, ecco le sue parole: “Ciro è stato bravissimo, è un leader ed ha fatto un gol importantissimo. Abbiamo vinto contro un’ottima squadra che sta facendo un buon gioco. Acerbi? Sta avendo da 3 ani un rendimento eccezionale, si cura nei minimi dettagli e si merita tutto sia la Lazio che la Nazionale. Le nostre problematiche sono che abbiamo dovuto lottare tra covid e infortuni, piano piano stanno rientrando tutti e ho bisogno di tutti. Akpa Akpro e Marusic sono entrati benissimo, e tutt’ora abbiamo giocatori importanti a casa. Ciro come Signori? Immobile sta facendo grandissime prestazioni e grandissimi numeri, con Correa fa una grande coppia e sono contento del suo gol oggi. Rinnovo? Se ne sono dette tante, sono da 21 anni qua e sto benissimo. Con il Presidente ho un grande rapporto così come con Tare, Peruzzi e De Martino. Bisognerà parlare ma sanno quanto amo questa città e questa squadra. Luis Alberto ha capito e sa che non deve sprecare delle occasioni con stupidaggini inutili. Arriverà la multa, ma oggi avevo bisogno di mettere in campo la formazione migliore”.

Il mister ha poi aggiunto in Conferenza Stampa: “Vittoria importantissima e meritata nonostante il Crotone abbia giocato bene e messo in difficoltà tutti nelle scorse gare. Tutti i ragazzi sono stati bravissimi dal primo all’ultimo, oggi menzionerei tra i migliori Parolo e Fares che poi ho dovuto togliere per via dei cartellini.”

